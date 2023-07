Marco Morandi: «Sembro più vecchio di mio padre Gianni. Il cognome? Sono finito in analisi, ma non lo cambierei»

Ci ride su Marco Morandi, figlio di Gianni Morandi, quando qualcuno gli dice che dimostra più anni di suo padre. Scherza, ma ricorda anche quanto portare quel cognome non sia stato semplice, al punto da aver avuto bisogno dell'analisi. In un'intervista al Corriere della Sera, Marco Morandi ha risposto innanzitutto a coloro che gli chiedono perché non si tinge i capelli: «Mah, a me avevano detto che il brizzolato funzionava. Scherzi a parte, sono sulla soglia dei 50 anni, come devo sembrare? Poi ci sono miracoli e altre cose, ognuno sceglie. Io voglio apparire nature».

Gianni Morandi, il figlio Marco insultato sui social: «Sei più vecchio di tuo padre». E lui risponde: «Non è carino»

Gianni Morandi, il figlio Marco si racconta

Il paragone con il padre Gianni lo insegue da tutta la vita: «E se non bastasse lui, c’è pure mia madre - ha dichiarato il 49enne - Ma io sono stato il primo a dirmi davanti allo specchio: “Mannaggia, ora sembro più vecchio di papà”.

Sul serio: è stato il primo pensiero».

Il cognome e l'analisi

Essere "figlio di", tuttavia, per Marco Morandi non è mai stato un vantaggio: «Avere un cognome come Morandi non è stata un’agevolazione - ha detto -. Ho dovuto fare un percorso personale. Immagino succeda a tutti quelli nella mia condizione, perché il continuo confronto è inevitabile, c’è un pregiudizio costante. È capitato anche a me quando ho incontrato il figlio di un artista: lì ho capito tante cose, è stato utile». Morandi junior, tuttavia, non ha mai pensato di cambiare cognome: «Forse solo per un attimo. Poi ho capito che non sarebbe servito a nulla: il vero lavoro dovevo farlo su di me. L’analisi mi ha aiutato molto».

Le etichette

Pur avendo scelto una carriera simile a quella di papà Gianni, Marco Morandi ha seguito un percorso diverso, durante il quale non ha mai sfrittato il suo cognome. E certe etichette non gli vanno proprio giù: «Quelle di chi me le affibbia senza conoscere il mio lavoro - ha spiegato -. Sono pronto alle critiche sul valore di quello che faccio, ma non perché sono un raccomandato. Se lo fossi stato mi avreste trovato più spesso in qualche salotto televisivo. Ma quello della tv non è un mondo che mi fa impazzire. Quando mi è stata paventata la possibilità di partecipare a un reality, ho pensato che sarebbe stato più interessante per me andare in Patagonia da solo».

Chi è Marco Morandi

Marco Morandi è il secondo dei tre figli di Gianni Morandi, nato dal primo matrimonio del cantante con Laura Efrikian. Sua sorella più grande si chiama Marianna (54 anni), mentre il fratellino più piccolo si chiama Pietro (25 anni), nato dall'unione del cantante con l'attuale moglie Anna Dann. Cantante, attore e compositore, proprio come suo padre vive di musica, esibendosi in giro per l'Italia e prendendo parte a numerosi spettacoli sia in tv che dal vivo.