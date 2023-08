Mara Venier va a trovare Jovanotti dopo l'incidente: «Daje grande Lorenzo»

Mara Venier è andata a trovare Jovanotti dopo l'incidente in bicicletta. La conduttrice di 'Domenica In', che sta trascorrendo un periodo di vacanza in Repubblica Dominicana dove il marito Nicola Carraro ha una casa, ha postato un messaggio sui social insieme alla foto con il cantate: "Dajeeeee grande Lorenzo". Jovanotti è stato vittima qualche giorno fa di un incidente a Santo Domingo. Lorenzo, che ha riportato una frattura scomposta della clavicola e una frattura del femore in tre punti, si è detto fiducioso in una diretta su Facebook sulla possibilità di tornare sul palco tra cinque mesi. Diversamente rimanderà il Jova Beach previsto per la prossima estate. Per il recupero, racconta ai suoi fan, "ci vorrà un po' di tempo, ci vorrà qualche mese, facciamo cinque, per recuperare le funzioni al 100 per 100. A gennaio devo essere pronto, possiamo farcela ma comunque navighiamo a vista. Se non dovessi essere al 100% ve lo dico e rimandiamo. Però non credo, ce la possiamo fare. Volevo salutarvi tutti quanti - prosegue Jova - grazie ancora questa è la prima diretta su Facebook che faccio. Mi fate compagnia. Spero che per voi sia una buona estate. È un viaggio anche questo, soprattutto perché è andata bene, poteva andare meglio ma poteva andare anche molto peggio". Il cantautore parla pure del suo rientro in Italia che è ancora lontano perché, spiega su Tik Tok,"«ci sono rischi di trombosi. Quindi prima di prendere un aereo c'è bisogno di un po' di tempo per ristabilire la circolazione del sangue».