Mara Carfagna in isolamento fiduciario: la neomamma ha avuto un contatto con un positivo al Covid

Mara Carfagna, vicepresidente della Camera e deputata di Forza Italia, è in isolamento fiduciario, per aver avuto un contatto con un positivo al Covid, ed è in attesa di tampone. Ad annunciarlo è stata la sua portavoce, aprendo la conferenza stampa in corso a Montecitorio sulle iniziativa previste per la giornata internazionale contro la violenza alle donne, in programma il 25 novembre, a cui avrebbe dovuto partecipare l'onorevole.

APPROFONDIMENTI FIOCCO ROSA Mara Carfagna è diventata mamma: è nata Vittoria ROMA Carfagna: «Giù Ires e Irap per chi investe al Sud. Il... GOSSIP Mara Carfagna, tuffi dallo yacht e baci in acqua

Mara Carfagna, 44 anni, il 24 ottobre è diventata mamma di Vittoria, la sua prima figlia, per la gioia anche del compagno Alessandro Ruben, 53 anni.

Mara Carfagna è diventata mamma: è nata Vittoria

Mara Carfagna e Selvaggia Lucarelli: «Stop commenti osceni su Flavio Briatore»

<blockquote class="twitter-tweet"><p lang="it" dir="ltr">La nostra piccola grande Vittoria è arrivata! Grazie di cuore a tutti per la valanga di affetto che ci dimostrate. <a href="https://t.co/g7wSNEuSXC">pic.twitter.com/g7wSNEuSXC</a></p>— Mara Carfagna (@mara_carfagna) <a href="https://twitter.com/mara_carfagna/status/1321150322337865728?ref_src=twsrc%5Etfw">October 27, 2020</a></blockquote> <script async src="https://platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>

© RIPRODUZIONE RISERVATA