Madonna pubblica le foto censurate da Instagram: «A chi fa paura un seno nudo?»

Madonna ha ripostato alcune delle sue foto parzialmente senza veli, e sicuramente provocanti, che avevano causato molto rumore online e portato alla rimozione da Instagram del post. Madonna difende la sua scelta e contrattacca, accusando i social di censura e dice anche quello che pensa dell’America.

«Sto ripostando - ha scritto Madonna Louise Veronica Ciccone, 63 anni - quello che Instagram ha rimosso senza fornire alcuna motivazione né avvertimento preliminare». La ragione che il suo management ha ricevuto era che “una piccola porzione di capezzolo” era visibile.

«È ancora sorprendente - prosegue la star - per me che viviamo in una cultura che consente di mostrare ogni altro centimetro del corpo di una donna tranne un capezzolo. Come se quella fosse l'unica parte dell'anatomia di una donna che potrebbe essere sessualizzata. Il capezzolo che nutre il bambino! Il capezzolo di un uomo non può essere vissuto come erotico ??!!»

«E che dire - scrive Madonna - del culo di una donna che non viene mai censurato da nessuna parte. Ringrazio di essere riuscita a mantenere la mia sanità mentale lungo quattro decenni di censura... sessismo... discriminazione basata sull'età e misoginia. Perfettamente in linea con le bugie cui siamo stati educati a credere sui pellegrini che spezzano il pane con gli indiani nativi americani. Dio benedica l'America».

Il post di Madonna aveva causato non poco sconcerto in rete: calze a rete, pose allusive ai limiti dell’hard, secondo qualcuno. “Un angelo sopra di me”, aveva scritto riferendosi a una statua a forma di angelo, sopra la testata del letto. “Madonna, sei impazzita?” ha scritto qualcuno. Alcuni hanno definito il post “ridicolo”. «Ma cosa ti è successo? Tu sei meglio di questo!» Qualcuno deve avere segnalato il post, che è stato prontamente rimosso. La cantante, icona della trasgressione anni Ottanta, non l’ha presa bene. E ha prontamente ripostato le foto, con un cuoricino a coprire il capezzolo.