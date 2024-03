Luisa Ranieri dove vive a Roma? La casa da sogno è un vero gioiello di stile

Lunedì 4 Marzo 2024, 11:41

Sono tanti gli attori e i personaggi del mondo dello spettacolo che hanno scelto Roma come città per vivere. Nonostante il caos, la Capitale resta uno dei posti preferiti per vivere. Dopo Sabrina Ferilli con la sua casa a Prati, oggi scopriamo dove vive Luisa Ranieri e la sua famiglia. Sui social l'attrice ha condiviso alcune foto in cui mostra alcuni dettagli della sua casa con una vista mozzafiato. Secondo quanto si nota dalle foto postate sui social, Luisa Ranieri vive in uno dei quartieri più rinomati di Roma, in una zona residenziale. Non si conoscono ulteriori dettagli al riguardo. Tuttavia, sappiamo che la sua casa ha una vista mozzafiato ed è lì che insieme a suo marito si gode alcuni momenti di relax. Luisa Ranieri e Luca Zingaretti sono due persone molto riservate tanto che non hanno mai aperto la propria casa per fare servizi fotografici o altro. Hanno sempre cercato di mantenere una certa privacy, senza rinunciare, però, a qualche foto sui social dove si mostrano contenti nella loro abitazione. Sappiamo che la casa di Luisa Ranieri e Luca Zingaretti è molto spaziosa. I toni della pavimentazione e la maggior parte dei mobili scelti sono chiari. Il bianco è il colore favorito: dal divano alla grande libraria dello studio e poi ancora la camera da letto caratterizzata anche dal color ghiaccio. Secondo quanto si nota dalle foto sui social, soltanto la cucina è la stanza più scura. Infatti il piano cottura e la maggior parte dell'arredo è nero. Non mancano poi spazi ampi dove le bambine, Emma e Bianca, trascorrono molto tempo a giocare da sole o in compagnia dei loro genitori. Insomma, la casa di Luisa Ranieri e Luca Zingaretti emana amore, calore e affetto, lo stesso che il pubblico ha nei loro confronti. FOTO: SHUTTERSTOCK MUSICA: PROJECT A_KORBEN



