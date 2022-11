Amici 2022, Alessandra Celentano e il provino della maestra di danza fatto 30 anni fa

Giovedì 10 Novembre 2022, 11:36

Nella squadra di insegnanti di Amici, c'è Alessandra Celentano che, prima di diventare una severa maestra di danza, è stata a sua volta una ballerina, alle prese con allenamenti e audizioni per assicurarsi ingaggi lavorativi. Non è la prima volta che vengono mostrate le immagini di quando anche lei era sottoposta al giudizio di commissioni e casting director. Le immagini, datate 1994, mostrano una giovane Alessandra con i capelli scuri e la frangetta alle prese con un provino in televisione. Fisico slanciato e capelli lunghi, Alessandra nel video balla e posa davanti alla telecamera come in uno dei più classici provini per la tv. Presentazione, sorriso, profili e camminata davanti all'occhio attento degli esaminatori. Oggi, invece, tocca a lei giudicare e selezionare i ballerini, con la consapevolezza di essere passata anche lei per la stessa strada verso il successo che in tanti oggi cercano di percorrere. Photo Credits: Kikapress music: "Funday" from Bensound.com

LEGGI ANCHE: – Il dramma di Alessandra Celentano, il serio problema ai piedi: a cosa ha dovuto rinunciare