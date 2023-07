Elon Musk e l'ossessione (da 25 anni) per la lettera X: la prima azienda, il nome del figlio e ora il nuovo logo di Twitter

Elon Musk continua ad affascinare la sua carriera con la lettera X, annunciando uno storico rebranding di Twitter. Il cambiamento, rivelato in una serie di tweet dal leader di Tesla e SpaceX, è l'ultimo di una serie di modifiche alla piattaforma di social media da quando Musk, 52 anni, l'ha acquistata alla fine dello scorso anno. L'affinità di Musk per la lettera X, sia nella vita professionale che in quella privata, è cresciuta per 25 anni, anche se raramenteha fornito la spiegazione per la sua ossessione.

Twitter cambia logo, da stasera al posto dell'uccellino ci sarà una "X". La rivoluzione di Elon Musk

«Non vedo l'ora di lavorare con Linda per trasformare questa piattaforma in X, l'app di tutto», ha scritto recentemente Musk su Twitter, riferendosi al nuovo CEO Linda Yaccarino.

Perché la scelta della X

No, gli X-Men non c'entrano niente con la passione per Musk per la lettera X. Tutto inizia nel passato quando una delle prime imprese di Musk aveva come sito di riferimento «X.com», una piattaforma di servizi bancari e finanziari online nel 1999.

Un anno dopo, Musk fu costretto a lasciare il suo ruolo di CEO dell'azienda. All'epoca tutti cercarono di dissuaderlo dal dare quel nome alla società a causa delle allusioni sessuali, ma a lui piaceva molto e non ha cambiato idea.

Quel dominio è stato il primo uso della lettera X da parte di Musk, ma non l'ultimo.

Musk è anche il fondatore e CEO di «SpaceX», formalmente nota come Space Exploration Technologies Corporation. E anche qui vediamo l'uso della lettera X così come per Tesla, di cui Musk è amministratore delegato, dove troviamo la «Model X», entrata in commercio nel 2016.

La lettera è presente anche nella vita personale di Musk. L'imprenditore e la sua ex compagna, la musicista Grimes, hanno sollevato un polverone nel maggio 2020 quando hanno rivelato il nome del loro figlio appena nato: X Æ A-12. Sembrerebbe che il miliardario abbia dato a uo figlio di tre anni il soprannome di «X». Poco dopo il suo nome, X Æ A-12 è stato cambiato in X Æ A-Xii in seguito a una violazione delle leggi californiane sui nomi che possono essere usati come caratteri alfanumerici.

Musk ha anche inviato un'e-mail ai partner commerciali di Twitter per informarli che l'azienda era stata rinominata «X Corp» in seguito a una fusione, ma che la piattaforma di social media di breve durata avrebbe mantenuto il suo nome originale - per ora. La X Corp potrebbe anche fungere da futura società madre per le altre attività di Musk: Neuralink, SpaceX, Tesla e The Boring Company.



Chissà ora che termine verrà utilizzato al post dei «tweet». Forse x-files?