Lisa Marie Presley morta, chi era: i matrimoni con Michael Jackson e Nicolas Cage. Le droghe e i dischi

Famosa per essere la sola figlia di Elvis, Lisa Marie Presley, morta a 54 per un infarto, ha frequentato una lunga serie di scuole in California: venne tuttavia espulsa per possesso illegale di droga, in particolare cocaina, la cui dipendenza è stata a lungo un problema. Per breve tempo fu una seguace del movimento religioso di Scientology a Los Angeles. Stretta amica dell'ex fidanzata del padre Linda Thompson, nel 2003 cominciò la sua carriera da cantante solista su consiglio del produttore David Foster, marito della Thompson. Il suo album d'esordio, To Whom It May Concern, ebbe un discreto successo e arrivò al quinto posto tra i dischi più venduti negli Stati Uniti, cogliendo risultati apprezzabili anche in altre nazioni come la Gran Bretagna. Nel 2005 ha pubblicato il suo secondo disco, Now What, che è stato il nono più venduto dell'anno in America, nonostante alcune censure subite. Le canzoni più celebri del nuovo disco sono Dirty Laundry e Idiot. Nell'ottobre del 2009 ha duettato a Londra insieme al cantante Richard Hawley nella canzone Weary. Hawley dice di voler aiutare Lisa a rilanciarsi nel mercato musicale e che stanno lavorando in canzoni nella quale Lisa scrive i testi e Hawley la musica. Nel gennaio 2023, a seguito di un improvviso attacco cardiaco viene portata in un ospedale di Los Angeles ed affidata alle cure migliori.

Lisa Marie Presley morta, la figlia di Elvis stroncata da un infarto: aveva 54 anni

I MATRIMONI

Alla Scientology School incontrò il primo marito Danny Keough. Si sposarono il 3 ottobre 1988, ed ebbero 2 figli: Danielle Riley (29 maggio 1989) e Benjamin Storm (21 ottobre 1992 - 12 luglio 2020). Divorziarono il 6 maggio 1994. Il 26 maggio 1994 sposò Michael Jackson. Il matrimonio fu pesantemente criticato dai media, e durò poco più di due anni: divorziarono il 20 agosto 1996. Tuttavia Michael e Lisa, che si erano conosciuti nel 1994, continuarono a frequentarsi fino al febbraio del 1998. Il 31 luglio 2002 conobbe ad una festa l'attore Nicolas Cage; i due si sposarono il 10 agosto 2002 e divorziarono il 26 maggio 2004. Dal 2006 è stata sposata con il chitarrista della sua band Michael Lockwood, da cui ha avuto due gemelle: Harper Vivienne Ann e Finley Aaron Love, nate il 7 ottobre 2008. Nel 2016 i due divorziano. Dal 1993 Lisa Marie Presley è proprietaria esclusiva della tenuta di Graceland, comprensiva di tutti i cimeli, gli arredi, le vetture e i beni in essa contenuti. L'organizzazione turistica di Graceland, nonché il vasto agglomerato di attività commerciali sorto al di fuori della proprietà sono in parte gestite dalla Elvis Presley Enterprises di cui Lisa Marie Presley è fondatrice, detenendo il 15% delle azioni, e dalla Authentic Brands Group, con sede a New York, che gestisce tutti i diritti d'autore e d'immagine di Elvis Presley, oltreché di svariate altre star americane.