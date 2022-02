Leonardo Pieraccioni, spuntano le prime foto social con la fidanzata: ecco chi è Teresa Magni

Esce allo scoperto Leonardo Pieraccioni. Lontani i tempi in cui si definiva un «pensionato dei sentimenti», l'attore 56enne ora è felicemente fidanzato con Teresa Magni. Dopo la fine della relazione con laura Torrisi secondo il comico per lui non c'era più nessuna speranza di innamorarsi di nuovo: «Non ci riesco più, anche se i miei amici mi dicono che arriverà una botta, alla Tyson. Io l’aspetto, ma non ci credo un granché». E avevano ragione gli amicic. Da tre anni infatti il cuore di Pieraccioni ha ricominciato a battere. Lei è Teresa Magni classe 1981 (16 anni in meno di lui) donna lontana dal mondo dello spettacolo. Finora la relazione era stata tenuta lontana dai riflettori ma ora spuntano le foto social.

Leonardo Pieraccioni esce allo scoperto con la fidanzata

«Aiuto, mi seguono», aveva scritto Teresa scherzando sotto un selfie con Leonardo nello sfondo. Qualche giorno fa l'altro scatto, stavolta c'è solo un cuore nel testo a testimonianza che il legame dura e va a gonfie vele. Sorpresi insieme dai paparazzi, non avevano mai ufficializzato il legame proprio per preservalo, ma ora le foto che spuntano sui social sono a dimostranzione che le cose si fanno sempre più serie.

Chi è Teresa Magni

Teresa Magni è una donna molto discreta di lei si sa che è toscana come il regista ed è un hairstylist. Lady pieraccioni è molto sportiva e ha una figlia di nome Anna nata da una precedente relazione, proprio come il comico ha la sua Martina avuta con la ex Laura Torrisi. Storia conclusa nel 2014 dopo 8 anni d'amore intenso. Pare che sia stata proprio la parrucchiera a far superare il periodo difficile che Pieraccioni ha dovuto affrontare dopo la separazione da "Una moglie Bellissima" (pellicola in cui è scoppiata la passione tra lui e la Torrisi). Oggi però l'attore ha voltato pagina e Teresa gli ha ridonato il sorriso.

La somiglianza con Laura Torrisi

Sotto le foto dei due postate dalla donna sono tantissimi i messaggi d'affetto e di congratulazioni e poi molti fan sono rimasti stupiti dalla somiglianza con l'ex di pieraccioni: anche Teresa è mora, capelli lunghi, occhi scuri. Però la differenza c'è: Teresa Magni non fa parte del mondo dello spettacolo

Cosa dicono gli amici

Alcuni amici vicini alla coppia qualche tempo fa avevano commentato così il loro amore: «Leonardo è innamoratissimo della sua bella Teresa. E ha finalmente ritrovato il sorriso e la serenità sentimentale che aveva perduto dopo la fine del legame con Laura Torrisi». E dopo i post di questi giorni di teresa i fan sono impazziti.