Leonardo Pieraccioni si commuove con la ex Laura Torrisi: in lacrime mentre abbraccia la figlia

Si sono detti addio ormai cinque anni fa ma Leonardo Pieraccioni e Laura Torrisi conservano un ottimo rapporto. A cena fuori con la ex e la figlia Martina, il regista e comico toscano sembra improvvisamente lasciarsi andare a un momento di commozione versando qualche lacrima.

Pieraccioni è stato sorpreso da “Diva e donna” mentre si reca in un’osteria della Capitale appunto con la ex gieffina Laura, che è stata anche protagonista di un suo film, “Una moglie bellissima”, e la figlia.

Per strada Leonardo si commuove e poi sembra versare qualche lacrima mentre si scioglie in un abbraccio con la piccola. Un momento di tristezza presto superato, con i tre che si accomodano a tavola per mangiare di nuovo col sorriso sul volto.



