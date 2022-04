Leclerc scippato a Viareggio, via l'orologio da 100 mila euro dal polso. Il ladro lo ha avvicinato con la scusa di un selfie

La settimana più attesa non è cominciata al meglio per Charles Leclerc. Il pilota della Ferrari, che domenica prossima gareggerà al Gran Premio dell'Emilia-Romagna di Imola, è stato rapinato il giorno di "Pasquetta" a Viareggio, mentre era insieme al suo preparatore Andrea Ferrari, originario proprio della città. Il ladro si è avvicinato con la scusa di un selfie, poi ha aggredito il monegasco ottenendo l'orologio. Il fatto è accaduto intorno alle 22.30 per strada in via Salvatori, nel quartiere della Darsena.

A denunciare per primo l'accaduto è stato proprio Andrea Ferrari, tramite una story su Instagram: «Sono mesi – scrive il personal trainer di Leclerc – che via Salvatori è completamente al buio. E sono mesi che segnaliamo questo fatto. Bene, ieri sera (lunedì, ndr) in questa strada ci hanno rapinato. Pensate di sistemare i lampioni prima o poi? Chiedo per un amico».

L'orologio indossato da Leclerc avrebbe un valore superiore ai 100mila euro: dovrebbe essere un Richard Mille 67-02 personalizzato con i colori della bandiera del Principato di Monaco. È stato Andrea Ferrari a rendere noto l'episodio, postando su Instagram la foto del luogo in cui è avvenuto il furto.