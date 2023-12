Laura Lynch, morta in un incidente stradale la fondatrice della band Dixie Chicks: aveva 64 anni

Laura Lynch, membro fondatore del popolare gruppo musicale country statunitense Dixie Chicks, è morta in un incidente stradale in Texas. Ne ha dato notizia la stessa band sui social. «Siamo scioccati e rattristati nell'apprendere della scomparsa di Laura Lynch, membro fondatore delle Chicks», hanno dichiarato le tre componenti del gruppo in un post sul loro account ufficiale di Instagram.

La Lynch, 64 anni, è morta venerdì sera in un incidente stradale mentre guidava su un'autostrada fuori El Paso, in Texas, dopo essere stata colpita frontalmente da un altro veicolo in arrivo.

LE DIXIE CHICKS

Laura Lynch fu una delle fondatrici delle Dixie Chicks insieme a Martie Maguire, Emily Strayer e Robin Lynn Macy. La band nacque nel 1989 a Dallas, in Texas. Per diversi anni fu una delle colonne portanti del gruppo tutto al femminile come contrabbassista e voce. La formazione si fece largo negli States tra gli amanti della musica country, un successo portato avanti in crescendo per diversi anni. Tre furono gli album pubblicati dalla band nel periodo in cui Laura Lynch ne fece parte: Thank Heavens for Dale Evans (1990), Little Ol' Cowgirl (1992) e Shouldn't a Told You That (1993). Quest'ultimo album segnò l'uscita dal gruppo di Lynch. La vera esplosione delle Dixie Chicks, il successo commerciale e i numerosi riconoscimenti ottenuti arrivarono con gli album degli anni successivi e con una nuova cantante, Natalie Louise Maines. Ma per i fan della band il nome di Laura Lynch restò in qualche modo sempre legato al gruppo. Nel 2020 le Dixie Chicks cambiarono nome, diventando semplicemente The Chicks.