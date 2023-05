Laura Chiatti, bufera sulle frasi a Domenica In: «L'uomo che fa le pulizie mi uccide l'eros». Poi la spiegazione su Instagram

«Non tollero l'uomo che si mette a fare il letto, dare l'aspirapolvere. Mi abbassa l'eros, me lo uccide». Hanno sollevato un polverone social le paroler di Laura Chiatti a Domenica in da Mara Venier. Insieme al marito Marco Bocci, con il quale ha presentato il loro ultimo film "La caccia", Laura ha spiegato come sono ripartiti i ruoli in casa Chiatti-Bocci: «Io cucino e tutto il resto - ha spiegato - sono all'antica in questo senso con certi ruoli». E il marito ha confermato: «Io ci provo, ma non vuole che pulisco che sparecchio, si incavola, mi dice di stare fermo».

La polemica e la spiegazione

Parole che però hanno fatto inviperire Twitter, Instagram e quant'altro: tanto che l'attrice è stata presa di mira sui suoi profili ed è stata costretta a spiegare il suo pensiero. «Vergognati, è più sexy un uomo che sa cucinare», «Tuo marito va anche a caccia?».

«Premetto che una battuta goliardica in un contesto divertente e spensierato come il salotto di mara venier non puo' e non deve esser etichettata come discriminatoria o peggio ancora sessista...sono concetti che non mi appartengono e che ripudio con forza - ha spiegato Laura Chiatti - Ah dimenticavo: stamattina mio marito ha rifatto il letto , dato l’aspirapolvere e pulito i bagni, e tutto sommato devo dire che …», ha concluso scherzando.