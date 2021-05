Lady Gaga saluta Roma: «Sono orgogliosa di essere italiana». E lancia tulipani gialli ai fan

Lady Gaga saluta Roma e l'Italia al termine delle riprese di "House of Gucci". L'attrice e popstar americana - di origini italiane - ha ringraziato i fan all'esterno dell'hotel nella Capitale lanciando loro dei tulipani gialli prima di partire. E su Twitter ha così omaggiato il nostro Paese: «Desidero ringraziare tutta l'Italia per avermi incoraggiato mentre giravo questo film. Vi abbraccio e vi bacio, vi dico che credo in voi, prego per il mio luogo d'origine, un paese costruito sulla promessa di duro lavoro e famiglia. Spero di avervi resi fieri. Io sono orgogliosa di essere italiana. Ti amo». Lady Gaga è stata in Italia per interpretare Patrizia Reggiani in "House of Gucci", il film in uscita di Ridley Scott sull'omicidio di Maurizio Gucci. Di seguito la fotogallery del saluto di Lady Gaga ai fan romani a cura di Rino Barillari.

I wish to thank all of Italy for cheering me on while I film this movie—I hug & kiss you, tell you I believe in you ❤️ prayers 🇮🇹🙏to my place of origin—a country built on the promise of hard work & family. I hope I made you proud. I’m proud to be Italian. Ti Amo. #HouseOfGucci

— Lady Gaga (@ladygaga) May 9, 2021