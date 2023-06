Kevin Costner senza casa e con il conto "alleggerito" dalla ex moglie: Christine Baumgartner resta nella villa in California

Lui, Kevin Costner, ha già versato, alla sua ex moglie, Christine Baumgartner, 1.200.000 dollari a cui andrebbero aggiunti altri pagamenti per un totale di 1.450.000 dollari a favore della donna. Ma la modella e designer di borse (49 anni) di casa non se ne vuole proprio andare. E così il divo cinematografico, 68 anni (esordì con film Silverado (1985), The Untouchables - Gli intoccabili e Senza via di scampo del 1987 e divenne subito una star), uno degli attori più pagati di Hollywood, (nel 1990 grazie al film Balla coi lupi, da lui diretto e interpretato, che vinse 7 Premi Oscar), ora non ha un tetto e ha il conto in banca decisamente “alleggerito”: dopo la separazione Christine avrebbe addebitato 95.000 dollari sulla sua carta di credito “senza avvisarmi”, ha dichiarato Costner al DailyMail.com

L'ACCORDO PREMATRIMONIALE

Kevin Costner ha quindi deciso di rivolgersi a un tribunale per cercare di trovare una soluzione. Appellandosi all’accordo prematrimoniale firmato da entrambi, secondo il quale tutte le sue tre case sarebbero rimaste di sua proprietà. Il patto prevederebbe trenta giorni di tempo, dalla firma del divorzio, per il trasferimento dell’ex partner. E il divorzio, annunciato con un comunicato diffuso dal suo portavoce, è stato siglato il primo maggio. I documenti riporterebbero anche la disponiblità di Kevin Costner a contribuire con un assegno mensile di 30.000 dollari per l’affitto di una casa e con 10.000 per il trasloco. Al momento Christine Baumgartner non ha rilasciato alcuna dichiarazione in merito. E non ha fatto la valigia: è ancora nella residenza in California, a Carpinteria.

LE NUOVE RICHIESTE FINANZIARIE DI CHRISTINE

Secondo quando si legge su TMZ la signora Costner “Vuole convincerelo a cedere alle varie richieste finanziare fatte dopo la separazione”. Costner, secondo i nuovi documenti depositati ieri in tribunale, avrebbe deciso di andarle incontro purché lasci la sua casa. Ha affermato che le avrebbe già dato 1,45 milioni di dollari per trovare un nuovo posto in cui vivere. I documenti, si legge, rivelano inoltre che sarebbe disposto a contribuire anche agli obblighi di mantenimento dei figli con 30 mila dollari al mese, più ai costi di trasloco, cifra che si aggirerebbe intorno ai 10 mila dollari.

I FIGLI

Il divo di Hollywood ha sposato Christine Baugmarter, nel 2004. Iniziarono a frequentarsi nel ‘98 prima di giurarsi amore eterno 19 anni fa nel ranch dell’attore in Colorado.

GUERRA DEI ROSES

Costner (divo da 250 milioni di dollari) sarebbe senza parole: “È una cosa sorprendente e scoraggiante per me. Anche dopo la prima separazione mi sono ritrovato senza casa. E non avrei mai voluto che questo accadesse di nuovo”. E gli avvocati aggiungono: “Quello che sta accadendo ora è esattamente ciò che lui e Christine avevano concordato di evitare nel caso in cui il loro matrimonio fosse fallito. Christine ha accettato i benefici dell’accordo pre-matrimoniale (sembra che il marito finanziato le due attività “fallite” di Christine sia prima che durante il matrimonio), ma ora si rifiuta di accettare questo onere”. Entrambe le parti sembrano prepararsi a una battaglia legale in stile “Guerra dei Roses” per la loro enorme casa da 145 milioni di dollari, di proprietà esclusiva di Costner, che l’ha acquistata nel 1988, molto prima del loro matrimonio del 2004.

I LEGALI

Lei vuole che il mondo veda i dettagli finanziari dell’accordo prematrimoniale. Lui risponde che questo lo metterebbe a rischio di “danni irreparabili” da parte di truffatori o ladri, e potrebbe attirare un’attenzione mediatica globale indesiderata e imbarazzante. I figli, Cayden, 15 anni, Hayes, 14 anni, e Grace, 12 anni, sono al centro della tempesta: entrambi i genitori hanno chiesto la custodia legale e fisica congiunta dei figli. L’8 giugno, l’avvocato di Christine ha presentato un’ordinanza restrittiva contro Costner che gli vieta di portare i bambini fuori dallo Stato e di trasferire o vendere qualsiasi proprietà. Il 9 giugno, i legali di Costner hanno presentato una richiesta di ordinanza per cacciare Christine dalla casa, una richiesta nota come “ingiunzione preliminare che vieta al firmatario di occupare la casa”. Chiedendo inoltre che l’accordo prematrimoniale venga sigillato - in modo da garantirne la riservatezza - e chiede che il tribunale determini la validità dell’accordo prematrimoniale separatamente dall’esame di altre questioni relative al divorzio, al fine di accelerare i tempi. E questo è solo l’inizio...