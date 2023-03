Keith Reid, morto il paroliere del gruppo rock inglese Procol Harum: aveva 76 anni e lottava contro un cancro

Keith Reid, paroliere del gruppo rock inglese Procol Harum, è morto all'età di 76 anni. La band, nota per il successo del 1967 “A Whiter Shade Of Pale“, ha confermato la morte di Keith in un post su Facebook che hanno condiviso mercoledì. Il gruppo ha fatto sapere che Keith aveva ricevuto cure per il cancro "negli ultimi due anni" ed è però "morto improvvisamente" a Londra lo scorso giovedì.

Keith Reid, lyricist for Procol Harum, dies aged 76 https://t.co/1fg3Azc1Zh — The Guardian (@guardian) March 30, 2023

La dichiarazione del gruppo: «È con la più profonda tristezza che dobbiamo annunciare la scomparsa del paroliere Keith Reid, morto improvvisamente il 23 marzo 2023, in ospedale a Londra. Aveva ricevuto cure per il cancro negli ultimi due anni».

Keith è stato il co-fondatore e paroliere della band Procol Harum, in particolare scrivendo il loro più grande successo “A Whiter Shade of Pale”, che contiene alcuni dei testi più enigmatici di tutti i tempi.