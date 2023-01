Benjamin Keough, chi è il figlio di Lisa Marie Presley: il giallo del suicidio a 27 anni e la somiglianza "incredibile" con il nonno

Lisa Marie Presley, figlia di Elvis Presley è morta a 54 anni per un infarto. Due anni fa la donna aveva affrontato il lutto per la perdita del figlio Benjamin Keough, 27 anni e aveva altri 3 figli, la maggiore Riley Keough e due gemelli. Alla morte del 27enne il suo manager aveva detto alla stampa che la donna era «Devastata dal dolore, quel ragazzo era l'amore della sua vita».

Benjamin Keough fu trovato mortonel 2020 per arma da fuoco a Calabasas, nella contea di Los Angeles. La polizia pensò subito che si trattasse di un suicidio. Il ragazzo era musicista come il nonno e spesso si era parlato della sua grande somiglianza con il nonno. Una somiglianza che era stata definita "incredibile e misteriosa". Nonostante facesse il cantante il ragazzo ha sempre mantenuto un profilo basso, non troppo vicino ai riflettori. La sorella Riley Keough, attrice, era molto più conosciuta e ha partecipato a numerosi film indipendenti e horror, incluso The lodge nel 2019.

Keough aveva partecipato anche al 40esimo anniversario della morte di Elvis nella ex casa della star, Graceland a Memphis, nel 2017.

