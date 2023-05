Kate Winslet vince i Bafta, le lacrime per la figlia Mia che ha recitato con lei: «Se potessi lo taglierei a metà»

Kate Winslet ha vinto il premio come attrice protagonista per il dramma "I Am Ruth" ai BAFTA Television Awards domenica 14 maggio 2023. L'attrice, 47 anni, è rimasta sbalordita quando ha scoperto di aver vinto il premio ed è scoppiata a pangere. Kate è stata raggiunta da sua figlia e co-protagonista Mia Threapleton, 22 anni, che si è emozionata mentre si congratulava con sua madre. La mamma e la figlia si sono scambiate un emozionante abbraccio e bacio, prima che Kate salisse sul palco per ritirare il suo premio.

Il discorso

«Grazie, grazie mille.

Questo significa molto perché significa davvero che i piccoli drammi televisivi britannici possono ancora essere potenti - ha detto - Dominic Savage, il nostro regista, dio non riesco a vederti. Sto diventando così cieca, sono così vecchia ora. Questo sei tutto tu, la tua delicata gestione di storie dolorose che accadono davvero alle donne. Non è solo potente ma coraggiosa ed è anche importante. Ne abbiamo bisogno, vogliamo essere ascoltati. Grazie per averci dato e creato questo spazio per noi per raccontare le nostre storie».

"If I could cut this in half, I would give the other half to my daughter" ❤️



Kate Winslet accepts her Leading Actress BAFTA!#BAFTATVAwards with @pandocruises pic.twitter.com/x3tWx9k5Pw — BAFTA (@BAFTA) May 14, 2023

La dedica alla figlia

L'attrice ha poi afferrato il suo premio e ha continuato: «Se potessi tagliarlo a metà, darei l'altra metà a mia figlia Mia Threapleton. L'abbiamo fatto insieme ragazzina». Mia si è commossa e ha mandato baci a sua madre sul palco prima di gridare: "Ti amo". «Ci sono stati giorni in cui è stata un'agonia per lei scavare così profondamente come ha fatto a volte in un territorio emotivo molto spaventoso e mi ha tolto il fiato», ha continuato la Winslet.

Chi è la figlia Mia

Mia ha recitato accanto a sua madre nel dramma televisivo I Am Ruth, in cui Kate interpreta la madre preoccupata Ruth che cerca di aiutare la figlia adolescente a superare una crisi di salute mentale. Il personaggio di Mia, Freya, viene consumato dalle pressioni dei social media. Era la prima volta che Kate lavorava con sua figlia, avuta con il suo ex marito Jim Threapleton. La figlia condivide con Kate la passione per la recitazione. Ma la ragazza evita ogni collegamento con la madre, perché vuole che la scelgono solo per le sue qualità. Al punto che la ragazza, per non farsi riconoscere durante i provini, non ha mai fatto il nome della madre. Presentandosi semplicemente come Mia Threapleton.

La figlia d’arte ha iniziato a recitare senza che nessuno se ne accorgesse. È stata la stessa attrice Premio Oscar a parlarne nel programma di Lorraine Kelly, durante il quale ha spiegato che è stata proprio la figlia ventenne a decidere di non essere riconosciuta. «La cosa fantastica per lei è che ha un cognome diverso, quindi le persone che l’hanno scelta non sapevano che fosse mia figlia e questo era importante per la sua autostima», ha spiegato la mamma star.