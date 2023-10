Kate Middleton, tenero momento con una bambina nel centro rifugiati ucraini

Mercoledì 4 Ottobre 2023, 16:21

Kate Middleton è stata protagonista di una visita importante in un centro per rifugiati ucraini dove vengono raccolti aiuti da inviare al Paese impegnato nel conflitto con la Russia. La Principessa del Galles si è intrattenuta con una bambina parlando della passione di principessa Charlotte, la figlia di Kate, per il canto. L'incontro al centro comunitario Vsi Razom a Bracknell ha emozionato i sudditi che hanno condiviso le foto della principessa sui social. Kate, 41 anni, si è messa all'opera insieme ad altri volontari per confezionare scatole di aiuti destinate all'Ucraina. Il centro, come riporta Hello!, è stato fondato da Natalia Vil e Ashleigh Toomey e offre supporto agli ucraini colpiti dal conflitto in corso. Durante la visita, la Principessa ha elogiato il lavoro svolto dal centro e ha espresso gratitudine ai volontari. Kate ha partecipato inoltre a una sessione di arte e mestieri, contribuendo alla creazione di nastri e lasciando un'impronta su una tela a tema albero.