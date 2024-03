Kate Middleton, come sta reagendo alle voci? Una fonte rivela: «Non rivelerà dettagli sulla sua salute. Neanche il suo staff l'ha mai vista»

Nonostante le speculazioni e le teorie (assurde) su dove si trovi realmente Kate Middleton e sul perché abbia modificato l'ormai famigerata foto con i suoi tre figli, sarà molto difficile credere che queste illazioni spingano la principessa a rivelare dettagli sulla sua salute. Una fonte ha detto a Us Weekly che Kate non ha nessuna intenzione di rivelare a breve la sua storia medica privata, spiegando: «Qualunque sia il motivo dell'operazione, è di natura personale, e Kate vuole mantenere i dettagli il più privati ​​possibile. Forse quando si sentirà all’altezza, potrebbe rivelare di più, ma non fa alcuna promessa».

Kate Middleton dove si trova (davvero)? La cronologia degli eventi sulla sua misteriosa assenza: qualcosa non quadra

Come sta reagendo Kate

Ma come sta reagendo Kate alle odiose voci (qualcuno dice che sia in coma o ricoverata per anoressia) che circolano da settimane? «Kate ha detto che sente di avere il diritto di guarire e recuperare senza tutte queste frenetiche speculazioni», ha spiegato l'insider. «Né Kate, né William pensano che le sue cartelle cliniche dovrebbero essere destinate al pubblico.

Lei sta cercando di non prestare attenzione a tutte le voci e i pettegolezzi, e William sta facendo del suo meglio per proteggerla, ma è angosciante. Questo è stato un periodo stressante per William e Kate, ma sono fatti di stoffa dura e stanno resistendo».

Lo staff all'oscuro sulle sue condizioni

Certo, con la crescente pressione dei media c’è la sensazione inquietante che le cose si stiano sgretolando all’interno della monarchia. William è sotto un’enorme pressione per mantenere le cose a galla. Nel frattempo, un altro insider della Royal Family dice che quasi nessuno sa cosa sta succedendo a Kate: «Alcuni membri dello staff senior di Kate non sono stati in grado di vederla o parlare con lei, e non sapevano nemmeno dell'intervento finché non è stato annunciato, quindi li ha colti di sorpresa. Solo poche persone sanno cosa sta realmente accadendo e tengono la bocca chiusa». Dicono anche che Kate è coperta da un "velo di segretezza" che apparentemente "confonde e causa qualche preoccupazione". Nel frattempo, la prima fonte di Us dice: «Kate è estremamente ansiosa di tornare al lavoro. Questo è stato uno dei mesi più difficili per Kate come reale, e lei prega che tutto questo trambusto si plachi il prima possibile»