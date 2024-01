Derek Draper, morto per infarto a 56 anni. «Dal 2020 combatteva contro il long Covid». Il politico era il marito della presentatrice Kate Garraway

È morto Derek Draper, ex consigliere politico e marito della conduttrice e giornalista inglese Kate Garraway. Da tempo malato a seguito delle conseguenze del long Covid, l'uomo aveva trascorso tredici mesi in ospedale dopo aver contratto il virus nel marzo del 2020. A darne l'annuncio con un post su Instagram la moglie: «Mi dispiace dovervi dire che il mio caro marito Derek è morto. Come alcuni di voi sapranno, è stato gravemente malato a seguito di un arresto cardiaco avvenuto ai primi di dicembre che, a causa dei danni inflitti dal Covid nel marzo 2020, ha provocato ulteriori complicazioni».

Con un post su Instagram, la giornalista e conduttrice inglese Kate Garraway ha comunicato ai propri fan la scomparsa del marito Derek Draper, ex consigliere politico e scrittore. Gravemente malato a seguito di un arresto cardiaco avvenuto a inizio dicembre, l'uomo stava combattendo da tempo contro le conseguenze del long Covid, che lo aveva costretto a trascorrere tredici mesi in ospedale.

«Mi dispiace dovervi dire che il mio caro marito Derek è morto.

Come alcuni di voi sapranno, è stato gravemente malato a seguito di un arresto cardiaco avvenuto ai primi di dicembre che, a causa dei danni inflitti dal Covid nel marzo 2020, ha provocato ulteriori complicazioni. Derek era circondato dalla sua famiglia nei suoi ultimi giorni e io sono stato al suo fianco tenendogli la mano durante le ultime lunghe ore e quando è morto. Ho tanto altro da dire, e ovviamente lo farò a tempo debito, ma per ora voglio solo ringraziare tutte le equipe mediche che hanno lottato duramente per salvarlo e per rendere i suoi ultimi momenti il più possibile confortevoli e dignitosi. Mando così tanto affetto e grazie a tutti voi che avete generosamente dato alla nostra famiglia così tanto sostegno. Riposa dolcemente e serenamente ora Derek amore mio sono stata così fortunata ad averti nella mia vita», ha scritto Kate Garraway sul proprio profilo.

Moltissimi i messaggi di cordoglio da parte di personaggi dello spettacolo e della politica. Tra questi, anche l'ex primo ministro Tony Blair, con cui Draper aveva lavorato negli anni '90: «Sono così triste nel sentire la notizia di Derek. Il mio cuore va a Kate e ai loro figli William e Darcey. Era un agente politico duro, a volte spietato, un brillante consigliere e qualcuno che avresti sempre voluto al tuo fianco. Ma sotto quell'aspetto duro era un uomo amorevole, gentile, generoso e di buon carattere che volevi come amico». Su Instagram è arrivato poi anche il commento di Elton John: «Mi dispiace tanto sentire questa notizia, Kate. Amore e pensieri a te e alla tua famiglia x».

Figura di spicco del New Labour negli anni Novanta, Derek Draper ha lavorato per Blairite Peter Mandelson e ha fondato l'organizzazione "Progress" con Liam Byrne, che è poi diventato deputato. Dopo lo scandalo del "cash for access", soprannominato "lobbygate", si è trasferito negli Stati Uniti, dove si è riqualificato come psicoterapeuta. Sposato dal 2005 con Kate Garraway, la coppia ha due figli insieme.