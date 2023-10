Kanye West in concerto a Reggio Emilia? Rumors sull'evento last minute

Domenica 8 Ottobre 2023, 10:33

Il rapper Kanye West potrebbe esibirsi alla RCF Arena di Reggio Emilia, ma non c'è ancora conferma ufficiale. Secondo "Il Resto del Carlino" e "Reggionline" sono in corso lavori per allestire un palco nell'ex Campovolo e, di questo evento last minute che potrebbe tenersi il 13 o il 20 ottobre, il protagonista potrebbe essere proprio il rapper americano. Non ci sono ancora conferme ufficiali, ma lo staff di Kanye West avrebbe già visitato e approvato l'area. In passato, superstar internazionali hanno organizzato concerti in Italia con poco preavviso, come Travis Scott al Circo Massimo annunciato solo sei giorni prima, con i biglietti in vendita quattro giorni prima.