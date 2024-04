Dalla casa di Emily in Paris a Villa Cassinella la residenza (italiana) di Succession: quanto valgono le location delle serie tv

Ci hanno fatto sognare in tv. Dalla lussuosa Villa La Cassinella in Succession agli appartamenti parigini di Emily in Paris e Lupin, da El Rincón di proprietà di Tamara Falcó vicino a Madrid e El Gasco de La Casa di Carta a Torrelodones, quanto valgono le dimore più famose viste in televisione? La stima è stata fatta da Casavo che ha applicato la sua tecnologia di valutazione immobiliare ad alcune delle abitazioni più iconiche viste di recente nelle serie TV. Ecco il loro valore.