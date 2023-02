La moglie di Biden fa tappa a Napoli in aereo e ordina le pizze. Il cuoco: «Le dedicherò la Jill col bacon»

Pizze per la First Lady Jill Biden e il suo entourage. Dieci margherite e nove pizze alla diavola, ordinate in volo e prelevate all'aeroporto di Napoli per l'orario di cena prima di ripartire per Washington. Le pizze sono della pizzeria «La notizia» di Enzo Coccia. La chiamata per rifornire l'Executive One Foxtrot con a bordo la signora Jill Biden, di scalo a Capodichino di ritorno da una visita in Kenya, è arrivata alle 20,15 al locale di via Caravaggio.

Il volo è atterrato per uno scalo tecnico alle 20.45 il volo: la first lady degli Usa Jill Biden era in sorvolo dall'Italia e di ritorno dalla sua visita in Kenya.

Cosa è successo

La moglie del presidente degli Stati Uniti Joe Biden ha fatto una brevissima tappa a Napoli durante il suo viaggio di ritorno a casa dalla missione in Africa. Partito poco prima delle 5 di ieri pomeriggio da Nairobi, l'Executive One Foxtrot ha fatto scalo a Napoli, alla base della Marina americana di Capodichino.

L'aereo è atterrato alle 20.45 alla Naval Support Activity dello scalo napoletano. Mentre è stato effettuato il rifornimento di carburante, la first lady è scesa per salutare i vertici militari della base, con cui ha scambiato alcune parole e ha fatto anche una foto.

Speedy-pizza

A preparare e consegnare le pizze è Enzo Coccia: «Ieri sera riceviamo questa telefonata alle 20,15 per 19 pizze - 10 margherite e 9 diavola con salame - da consegnare alla base americana di Capodichino per le 21,30. Abbiamo molti clienti americani in servizio in quella base, il pensiero che fossero per un cliente così speciale non ci ha sfiorato nemmeno. Decido di provvedere personalmente alla consegna. Con un mio collaboratore arriviamo a Capodichino dove la sorveglianza mi ferma e mi impone di allontanarmi per ragioni di sicurezza. Come in un film d'azione vedo a quel punto spuntare alle mie spalle un blindato della polizia americana, da cui scende una persona che provvede al ritiro delle pizze. Torno in pizzeria e dopo circa un'ora mi viene recapitata una foto con un messaggio su whatsapp che diceva che le mie pizze erano a bordo dell'aereo presidenziale e che erano per la signora Biden. Non è possibile ho detto. Per me che vengo da un quartiere popolare di Napoli come la Duchesca si tratta della più grande soddisfazione della mia vita».

Gli altri vip

Fino alle 22 di ieri sera il signor Enzo Coccia, titolare della pizzeria La Notizia, nome che omaggia il film Quarto Potere di Orson Welles», poteva contare tra i suoi clienti vip artisti e campioni del calibro di Roberto Benigni, Paolo Sorrentino e Diego Maradona. «Anche un ministro francese membro della Bce - puntualizza Coccia all'Ansa - ma mai una first lady importante come la signora Biden. È di sicuro la più grande soddisfazione della mia vita».

Prima di andare negli Usa tra un paio di settimane il signor Coccia avrà il tempo di ideare una nuova creazione gastronomica dedicata alla signora Biden: «La pizza Jill penso di chiamarla. Sto già pensando agli ingredienti, posso anticipare che di sicuro ci sarà il bacon. Gli americani ne vanno matti».