Jennifer Grey, la "Baby" di Dirty Dancing si sfoga: «La rinoplastica mi ha rovinato, ho perso la mia identità»

«Da un giorno all'altro ho perso la mia identità e la mia carriera». A parlare è Jennifer Grey, l'attrice diventata famosa per la parte di Frances "Baby" Houseman nel film Dirty Dancing che racconta per la prima volta apertamente le conseguenze dell'intervento al naso fatto alla fine degli anni 80.

L'attrice, all'apice del successo dopo il film con Patrick Swayze, scelse di sottoporsi a una rinoplastica subito dopo l'uscita della pellicola. Ma l'intervento correttivo ebbe un effetto negativo sulla sua vita professionale: il suo viso sembrava così diverso che il collega Michael Douglas non riuscì a riconoscerla. E così anche molti produttori cinematografici che la esclusero dalle parti di Hollywood. Quella che doveva essere una promettente carriera si esaurì in pochi anni.

«Ero diventata invisibile»

Sull'episodio con Douglas l'attrice ha ricordato in una recente intervista con People che «Era la prima volta che usciva in pubblico» e che da allora si sviluppò in lei «L'idea di essere diventata completamente invisibile, da un giorno all'altro. Agli occhi del mondo, non ero più me stessa».

Nel suo libro di memorie in uscita "out of the corner" Jennifer Grey approfondisce ulteriormente l'effetto che la chirurgia estetica del viso ha avuto sulla sua vita. Per tanto tempo si è chiesta il perchè delle difficoltà a trovare parti in film di successo: «Ho speso così tante energie cercando di capire cosa ho fatto di sbagliato, perché sono stata bandita dal regno" racconta "ma è una bugia. Sono sata io ad autoescludermi».

L'attrice è apparsa in vari programmi tv (come Grey's Anatomy) e ha vinto l'undicesima stagione di Ballando con le stelle nel 2010.