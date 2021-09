Jane Powell morta, addio alla star di "Sette spose per sette fratelli": aveva 92 anni

Venerdì 17 Settembre 2021, 12:36

Jane Powell, star di Sette spose per sette fratelli, è morta all'età di 92 anni. L'attrice è deceduta il 16 settembre nella sua casa di Wilton, in Connecticut, Jane Powell, star raffinata di numerosi musical hollywoodiani tra i quali Sette spose per sette fratelli, Così sono le donne, Sua altezza si sposa accanto a Fred Astaire.

Morta Piera Degli Esposti, icona di teatro e cinema. Aveva 83 anni, era ricoverata a Roma

L'attrice, che nella sua carriera ha esaltato l'immagine della ragazza della porta accanto, si è spenta per cause naturali, ha detto all'Hollywood Reporter la critica cinematografica e amica di lunga data Susan Granger. Con la sua voce da soprano, ha recitato anche in teatro in celebri produzioni come South Pacific, The Sound of Music, Oklahoma!, My Fair Lady, Carousel, I Do! I Do!. È apparsa anche in serie tv negli anni '70 e '80 come Love Boat e Fantasilandia.