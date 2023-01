Jacinda Ardern si dimette da premier in Nuova Zelanda: «Non ho più forze». Poi al compagno: «Sposiamoci»

La premier della Nuova Zelanda, Jacinda Ardern, ha annunciato le sue dimissioni, spiegando di non avere «più energia» per continuare a governare dopo cinque anni e mezzo di mandato e a nove mesi dalle elezioni legislative. «Sono umana - ha detto visibilmente commossa -. Noi diamo tuto quello che possiamo per tutto il tempo che possiamo e poi arriva il momento. E per me quel momento è arrivato».

Jacinda Ardern, l'annuncio delle dimissioni

«Non ho semplicemente più le energie per ulteriori quattro anni», ha aggiunto. Ardern, 42 anni, è stata eletta primo ministro in un governo di coalizione nel 2017, prima di guidare il partito laburista di centrosinistra verso una vittoria schiacciante nelle elezioni successive, tre anni dopo. La premier ha detto che le dimissioni saranno effettive dal 7 febbraio e le prossime elezioni si terranno il 14 ottobre.

Il matrimonio

Un doppio annuncio per la Ardern che dopo aver deciso di lasciare la sua carica si è rivolta al compagno Clarke Gayford: «Sposiamoci». La premier fu già costretta a rinviare il suo matrimonio a causa delle restrizioni decise dal suo governo per far fronte alla recrudescenza dell'epidemia di Covid-19 e della sua variante. «Il mio matrimonio non sarà celebrato», disse nel gennaio del 2022, dopo aver illustrato nel dettaglio le restrizioni in atto un anno fa, tra cui un limite di 100 persone, tutte completamente vaccinate, per qualsiasi incontro o evento.