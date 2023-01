Jacinda Ardern si dimette da premier neozelandese: «Non ho più energie per altri quattro anni»

(Agenzia Vista) Wellington, 19 gennaio 2023 Il primo ministro neozelandese Jacinda Ardern ha annunciato le dimissioni a sorpresa, spiegando che non ha "abbastanza energia" per continuare a governare dopo cinque anni e mezzo e a nove mesi dalle elezioni: "Sono umana. Diamo tutto quello che possiamo e per tutto il tempo che possiamo, e poi è il momento. E per me quel momento è arrivato", ha detto. "Non ho abbastanza energia per altri quattro anni", ha aggiunto, comunicando che si dimetterà il 7 febbraio. PM New Zealand Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev agenziavista.it