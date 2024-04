Ivy Getty, l'ereditiera della famiglia "maledetta" divorzia dal marito Tobias Engel (ma il patrimonio resta integro)

L'ereditiera miliardaria Ivy Getty, pronipote del magnate del petrolio J. Paul Getty, ha chiesto il divorzio dal marito Tobias "Toby" Engel. L'artista e modella, 29 anni, ha deciso di lasciare il suo matrimonio con il fotografo e attore dopo quattro anni insieme, secondo Page Six. Getty ha chiesto il divorzio a gennaio. La coppia ha stipulato un accordo prematrimoniale per proteggere i beni della famiglia miliardaria di lei.



Il divorzio contestato

"Ovviamente, essendo un membro della famiglia Getty, Ivy è attenta ai coinvolgimenti legali", ha detto una fonte alla pubblicazione. La coppia ha celebrato un matrimonio privato nel dicembre del 2020, prima di tenere una cerimonia più pubblica e sontuosa nel novembre 2021. Secondo gli atti del tribunale si tratta di un divorzio “contestato”. Ciò significa che l'ex coppia non si è accordata con un mediatore prima che Getty presentasse i documenti. Da allora Ivy ha cancellato una serie di foto con Engel dal suo Instagram, anche se lui rimane ancora in alcuni post del loro matrimonio.

Il matrimonio sontuoso

Getty ed Engel si sono incontrati per la prima volta tramite un membro della famiglia e in seguito hanno iniziato a frequentarsi dopo essersi riuniti a un evento della settimana della moda di Parigi, prima di sposarsi.

Nel 2021, l’affascinante coppia ha celebrato la loro unione con un matrimonio a San Francisco nella villa Getty, un anno dopo essersi sposati in privato. All'epoca Ivy disse a Vogue: "È proprio come tutto ciò che avrei potuto sognare e anche di più". Quindi è pazzesco quando qualcosa di così magico diventa realtà perché ci hai pensato ma in realtà non pensavi che sarebbe successo. I miracoli accadono.' Nel 2022 ha condiviso sui suoi social media foto mai viste prima delle sontuose nozze di San Francisco. Ivy ha detto "sì" a Toby al ricevimento del municipio di San Francisco e ha entusiasmato i suoi ospiti, tra cui l'attrice Anya Taylor-Joy.

Ivy ha condiviso diversi scatti delle nozze, incluso il ricevimento di nozze dove indossava un meraviglioso abito firmato John Galiano. Gli scatti mostravano anche la festa nuziale e il cane da salvataggio di Ivy, che indossava il suo abito da damigella d'onore. Tra gli ospiti dell'evento c'erano membri della famiglia di Ivy, tra cui sua zia Vanessa Getty e suo cugino di primo grado, modello transgender e attivista Nats Getty. All'evento esclusivo c'erano anche il designer Wes Gordon, la designer Mimi Wade, l'influencer Marta Mae, la musicista Petite Meller, il fashion editor Hamish Bowles, l'attivista Marsha Molinari, la modella Laura Hanson Sims, il conduttore televisivo britannico Fletcher Cowan e il regista Christian Coppola.

Il patrimonio

Ivy è la pronipote del magnate del petrolio Jean Paul Getty e nipote di Gordon Peter Getty, che era nella lista Forbes tra i 400 americani più ricchi prima della sua scomparsa. Suo padre, John Gilbert, è morto per overdose di fentanil e complicazioni cardiache nel 2020 all'età di 52 anni.