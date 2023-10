Il segreto per invecchiare di meno? Vivere vicino a un parco ringiovanisce di 2 anni e mezzo: lo studio di Science

Lunedì 16 Ottobre 2023, 10:03

Un nuovo studio pubblicato su Science ha dimostrato che avere accesso a parchi e spazi verdi nel proprio quartiere può rallentare l’invecchiamento biologico. Un gruppo di ricerca congiunto tra Spagna e Stati Uniti ha infatti scoperto che le persone che vivono vicino a spazi verdi sono in media 2,5 anni biologicamente più giovani rispetto a coloro che non vivono in prossimità di zone verdi. La scoperta è il risultato di un approfondito studio condotto nel corso di vent'anni, dal 1986 al 2006, su 924 individui in quattro città diverse degli Stati Uniti. Gli scienziati hanno esaminato un particolare fenomeno, noto come "metilazione del DNA": è un processo chimico che avviene nelle nostre cellule e legato all'invecchiamento. I cambiamenti specifici nella metilazione possono essere utilizzati per stimare l'età biologica di una persona. Durante lo studio, gli esperti hanno analizzato gli indirizzi di casa delle persone coinvolte e hanno valutato quanto fossero vicine a vegetazione e parchi. Hanno inoltre considerato variabili importanti come l'istruzione, il reddito e altri fattori di rischio (tra cui il fumo), al fine di ottenere risultati accurati. Hanno scoperto che il gruppo di persone che viveva entro un raggio di 5 km da una zona verde del 20% era biologicamente più vecchio di circa 2,5 anni rispetto a coloro le cui case erano circondate dal verde per il 30%. La differenza nell'età biologica diventa quindi un chiaro indicatore dell'importanza di vivere in prossimità di spazi verdi. Ci sono altri studi che hanno dimostrato come trascorrere del tempo nella natura contribuisca al benessere generale, riducendo lo stress e migliorando l'umore. La ricerca ha evidenziato anche che avere un maggiore accesso ai parchi può ridurre addirittura l'uso di farmaci per la salute mentale, con una diminuzione stimata del 33%. Possiamo quindi considerare la natura e gli spazi verdi una vera e propria fonte di giovinezza.

Photo Credits: Shutterstock



