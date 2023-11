Imprenditore vendere la sua azienda e costruisce 99 case per i più bisognosi: «Ho speso 4 milioni di dollari»

A Fredericton, cittadina nella provincia del New Brunswick, in Canada esiste da anni un gravissimo problema abitativo. Secondo dati locali, solo l'anno scorso più di 1800 persone sono rimaste senza casa. Così l'imprenditore Marcel LeBrun, dopo una carriera di successo, ha deciso che voleva fare qualcosa per contribuire a risolvere questa condizione.

Il progetto

LeBrun ha venduto la sua azienda per una somma a otto cifre e ha utilizzato il ricavato per investire 4 milioni di dollari in un nuovo progetto chiamato "12 Neighbors", in cui ha costruito 99 piccole case con tutto il necessario per aiutare i più bisognosi della sua città. Gli alloggi sono piccoli ed essenziali, ma estremamente funzionali e anche green: sono infati dotati di pannelli solari sul tetto per ridurre il costo della bolletta elettrica.

Per quanto riguarda gli ambienti, una cucina, una camera da letto e un bagno: piccole,ma con tutto il necessario per poter vivere con dignità.

"Mi vedo come un costruttore di comunità, e in realtà quello che stiamo facendo qui non è solo costruire una piccola comunità - ha dichiarato l'imprenditore e filantropo - ma stiamo costruendo una comunità in una città". "Dovremmo chiederci - ha continuato LeBrun - come possiamo contribuire a rendere migliore la nostra città?". Le idee dell'imprenditore non si fermano qui: per il futuro ha in programma di gestire un centro comunitario e una caffetteria per i residenti e creare posti di lavoro.