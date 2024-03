Giovedì 14 Marzo 2024, 19:12

«Delusa». Tutto il suo stato d'animo in una parola. A “parlare” al Daily Mail, attraverso il racconto di un'amica, è la donna al centro dello scandalo sexting che ha coinvolto il caposquadra della Red Bull di Formula Uno, Chris Horner, accusato di aver mandato messaggi sessualmente espliciti a una dipendente del team. Dopo un'indagine interna, la squadra campione del mondo ha assolto il team manager e allontanato la ragazza. Un finale che ha segnato profondamente la presunta vittima, che si è sfogata con l'amica.

«È così delusa da come è andato tutto, soprattutto perché ha fatto tutto secondo le regole ed è stata sospesa – ha raccontato la fonte al Mail – Si è sforzata di tenere tutto in privato, non ha cercato il clamore. Per questo adesso si sente tradita dall'azienda». La ragazza sta facendo appello contro la decisione della Red Bull e ha nominato degli avvocati per difendersi, ma al momento non è stata data alcuna tempistica per il processo.

«Bisognerebbe porre una serie di domande alla Red Bull. Chi aveva il compito di accertare i fatti? Chi aveva accesso a tutto il materiale riservato utilizzato? - ha proseguito l'amica - Chi sta prendendo tutte queste decisioni e chi si sta impegnando per stabilire la fonte di queste fughe di notizie? Tutto ciò che vuole la mia amica è trasparenza». La fonte ha raccontato anche che la ragazza è stata contattata da diversi media che l'hanno inondata di offerte per raccontare la sua versione della storia ma che lei per ora ha preferito il silenzio.

Le reazioni della F1

Al di là delle decisioni della Red Bull, comunque, la dipendente ha incassato la solidarietà di molti personaggi di spicco del mondo della F1, uno su tutti, Jos Verstappen, ex pilota e soprattutto padre di Max, il fuoriclasse iridato che ha portato la scuderia sul tetto del mondo.



E c'è anche chi ritiene che il comportamento del team possa essere dannoso per tutto il Circus. «Tutti sanno che il mondo delle corse è doinato dagli uomini – ha detto al Mail una fonte interna alla F1 che ha chiesto di restare anonima - E ora molti tifosi si staranno chiedendo cos'è andato storto, perché una donna è stata allontanata. E tutto ciò non farà altro che scoraggiare altre donne». «La ragazza ha mantenuto il suo posto coraggiosamente per settimane – ha aggiunto la fonte, spiegando di conoscere bene la dipendente Red Bull – Non ha cercato nulla di tutto questo e ora è stata sospesa. Il messaggio che passa è abbastanza chiaro: le donne stiano tranquille e non parlino apertamente o perderanno il lavoro».

La passerella

Horner, dal canto suo, ha chiesto al team di chiudere questa vicenda per concentrarsi sul mondiale. E per dare l'idea della tranquillità è apparso più del solito in compagnia della moglie, l'ex Spice Girls Geri Halliwell, presentissima al paddock nelle due gare in Bahrain e Arabia Saudita.