Harry e Eugenia di York a cena insieme, svelato il vero motivo dell'incontro: complotto contro la famiglia

Giovedì 24 Marzo 2022, 10:45

LOLNEWS.IT - Non è parso un po’ strano vedere la Principessa Eugenia al Super Bowl insieme ad Harry e poi alla cena con i rispettivi coniugi? Vedendo i due cugini parlare fitti fitti all’evento più importante dell’anno, abbiamo pensato che Eugenia fosse in missione per conto della Regina… A quanto pare, non è così. Molto più probabilmente Eugenia di York, figlia del Principe Andrea, è volata oltreoceano per chiedere aiuto a Harry contro il padre. Ecco il piano per vendicarsi dopo lo scandalo (Foto: Kikapress – Music: “Summer” from Bensound.com)

