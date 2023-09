La profezia di Lady Diana su suo figlio Harry: cosa aveva previsto

Venerdì 1 Settembre 2023, 09:34 - Ultimo aggiornamento: 10:38

La relazione tra il principe Harry e il principe William è in crisi da mesi, e questo causa tensioni nell'intera famiglia reale. Paul Burrell, migliore amico della principessa Diana, ritiene che la situazione sarebbe diversa se Diana fosse ancora viva e che solo lei avrebbe potuto riavvicinare i due fratelli. Burrell ha ricordato Diana come una figura che avrebbe voluto modernizzare la famiglia reale attraverso i suoi figli e, se fosse ancora in vita, Harry sarebbe ancora parte della famiglia reale. Stando a quanto scritto in alcune preziose carte, la principessa del Popolo sognava che a indossare la corona un giorno potesse essere Harry, e non Carlo o William, diretti eredi al trono. Secondo la biografia scritta da Angela Levin, Lady D aveva messo in discussione non solo il suo ex marito bensì anche le capacità e il carattere di William per affrontare un incarico di tale portata, etichettando il suo secondogenito come il possibile "buon Re Harry". Photo: Kikapress music: Korben

