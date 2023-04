Harry e Meghan in difficoltà, il "guru spirituale" della coppia: «Stanno lottando». Ecco cosa sta succedendo

Meghan Markle sembrerebbe prossima ad entrare in politica. Il principe Harry sarà presente all'incoronazione del padre Carlo III da solo. Le voci e i rumors si rincorrono sui Sussex, non ultima è la rivelazione che si stia vivendo una crisi dietro le quinte, secondo le rivelazioni del guru spirituale dell'ex attrice di "Suits" Deepak Chopra.

Re Carlo, Harry presente all'incoronazione senza Meghan: «Lei "odiata" dai britannici potrebbe non tornare mai più a Londra»

Harry e Meghan, Deepak Chopra racconta la crisi

La notizia viene pubblicata dal Mirror secondo cui Meghan Markle e il principe Harry sono alle prese con una lotta interiore. Questa è l'opinione del "guru spirituale" della coppia, Deepak Chopra, dopo l'annuncio di mercoledì secondo cui solo Harry, 38 anni, si recherà nel Regno Unito. Meghan, 41 anni, resta negli Stati Uniti per accudire i principini Archie, che proprio il 6 maggio giorno dell'incoronazione compie 4 anni, e Lilibet Diana detta Lili, che non ne ha ancora 2. Ma si sostiene che la pressione e le tensioni che circondano la loro vita e i loro progetti mediatici altamente pubblicizzati stiano iniziando a pesare sulla coppia.

Chopra ha detto al Daily Mail che i Sussex stanno "lottando" e ha aggiunto: «Spero che lo superino a cuor leggero. Penso che ci sia troppo dramma intorno a loro: le persone dovrebbero farsi gli affari propri». Deepak ha aggiunto che sarebbe meglio se la coppia non affrontasse pubblicamente la situazione, poiché ritiene che ciò porterebbe ulteriori contraccolpi da parte degli spettatori: «Il mio consiglio è di ignorarli perché se reagisci aggraverai solo la situazione. Se lo ignori, le persone non possono dire nulla, quindi si fermeranno».

Il compleanno di Archie

Le parole di Deepak arrivano subito dopo quelle del biografo della coppia Omid Scobie che ha confermato che il compleanno di Archie «ha avuto un ruolo nella decisione» di far restare Meghan in California. Scobie ha dichiarato che si aspetta sia un «viaggio abbastanza veloce nel Regno Unito» per Harry, mentre un insider reale ha rivelato che pensano che il re sarà «felicissimo» di avere il figlio più giovane presente. La fonte ha anche precisato: «Il Re ha confermato di amare entrambi i suoi figli. Harry si sarebbe profondamente pentito se non avesse partecipato alla cerimonia. Il compleanno di Archie ha fornito a Meghan la scusa perfetta per restare e, tutto sommato, è probabilmente la cosa giusta da fare».