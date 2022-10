Hannah Goslar, morta a 93 anni l'amica di Anna Frank: erano detenute insieme a Bergen-Belsen

È morta a 93 anni Hannah Pick-Goslar, la migliore amica di Anna Frank che come lei fu detenuta nel campo di concentramento nazista di Bergen-Belsen durante la seconda guerra mondiale. La notizia è stata diffusa oggi dalla Fondazione Anna Frank. Nel diario di Anna, tragico simbolo della persecuzione nazista degli ebrei, Pick- Goslar viene citata col nomignolo di Hanneli. Le due bambine si conoscevano fin dai tempi della scuola materna ad Amsterdam e condivisero anche il tragico destino della deportazione con le famiglie nel lager nazista.

Nata a Berlino nel 1928, Hanneli era emigrata con la famiglia dopo l'avvento del nazismo nel 1933, trasferendosi prima a Londra e poi in Olanda. Furono tutti catturati dai nazisti nel 1943 e nel febbraio 1944 deportati nel lager di Bergen- Belsen. Qui Hanneli incontrò nuovamente Anna, deportata anche lei con la famiglia, dopo che i nazisti avevano scoperto il nascondiglio dei Frank ad Amsterdam. Diversamente da Anna, che morì nel lager assieme alla madre e la sorella, Pick- Goslar sopravvisse.

Nel 1947 emigrò in Israele, dove ora è morta nella sua casa di Gerusalemme. In tutti questi anni, Hanneli non aveva mai dimenticato l'amica. Fino a tarda età ha continuato a testimoniare e scrivere quanto era successo dopo gli eventi raccontati nel Diario, ritenendolo un dovere dato che lei «era sopravvissuta e Anna no». La loro amicizia è stata ricordata in diversi libri e nel film olandese «La mia migliore amica Anna Frank», uscito l'anno scorso. Pick- Goslar «credeva che tutti dovevano sapere quanto era accaduto a lei e all'amica Anna dopo le ultime parole del diario, non importa quanto fosse una storia terribile», ha sottolineato la fondazione Anna Frank.