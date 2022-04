Superstite di Auschwitz costretta a scappare dall'Ucraina: «Sopravvissuta a Hitler e Stalin, sopravviverò a Putin»

Anastasia Gulej è già sopravvissuta una volta all'orrore della guerra, quando nel 1945 fu internata dai nazisti ad Auschwitz. Oggi, a 96 anni, la donna ucraina è costretta a rivivere un dramma simile: la sua casa è vicina a un aeroporto militare, considerato obiettivo sensibile, così è stata costretta a emigrare in Germania insieme ai figli Wassyl e Walentyna. Anastasia è stata invitata alla celebrazione del 77esimo anniversario della liberazione del campo di concentramento di Bergen-Belsen, dove ha parlando di «genocidio russo in Ucraina» e ha dichiarato: «Sono sopravvissuta a Hitler e Stalin, sopravviverò anche a questo str*nzo di Putin».

La storia di Anastasia Gulej si intreccia anche a quella di Anna Frank, che ha incrociato a Bergen-Belsen. All'epoca aveva 19 anni, mentre l'autrice del celebre "Diario" solo 15. Nel 1945 Anastasia fu spostata da Auschwitz al campo di concentramento tedesco, dove ottenne la libertà grazie all'arrivo delle truppe britanniche e canadesi. Nello stesso campo di sterminio perse la vita Anna Frank. Anastasia ha dichiarato: «Non posso dimenticare un solo minuto che ho passato qui ad aspettare la morte». E poi, parlando della liberazione, ha aggiunto: «Non avevo nemmeno abbastanza forza per provare gioia».

"I survived Hitler. I survived Stalin. And I will also survive this asshole Putin"—96 year old Auschwitz survivor Anastasia Gulej. Her biography was expected to be published last month, but it has now been supplemented with another chapter, one about her escape from Ukraine. pic.twitter.com/6iXQW4LXJT

— Elephant Journal 🌻 (@elephantjournal) April 19, 2022