Hamish Harding, chi è l'esploratore miliardario a bordo del sottomarino disperso nell'Atlantico

Hamish Harding, uomo d'affari ed esploratore britannico, è uno dei cinque passaggeri a bordo del Titan, il sottomarino partito per esplorare il relitto del Titanic e poi scomparso nelle profondità dell'Oceano Atlantico. L'ultimo segnale radar fatto registrare dal sottomarino risale a domenica 18 giugno, quando si trovava a circa 3mila metri di profondità, lontano circa 1.400 chilometri dalla costa statunitense di Cape Cod. Da allora, non ha più dato notizie di sé.

Titanic, come funzionano le spedizioni di visita al relitto

In queste ore di drammatica attesa prosegue la corsa contro il tempo delle autorità navali statunitensi e canadesi: l'autonomia del Titan spazia dalle 70 alle 96 ore per ossigeno e carburante.

Questo significa che le persone a bordo potrebbero sopravvivere fino alle ore 12.00 circa di giovedì 22 giugno. Ma chi è dunque Hamish Harding? E cosa ci fa a bordo di quel sottomarino?

Biografia: chi è Hamish Harding

Hamish Harding è nato il 24 giugno 1964, in Inghilterra, e oggi ha 58 anni. In madrepatria ha frequentato il Pembroke College di Cambridge, dopodiché ha ottenuto la licenza per pilotare aerei jet. In passato è stato sposato con una donna di nome Linda, da cui ha avuto due figli Rory e Giles Harding. Quest'ultimo lo accompagna spesso nelle sue esplorazioni, come testimoniano alcuni scatti diffusi su Instagram in cui i due compaiono insieme. Nel 2004 Harding ha fondato la Action Aviation, una società internazionale di brokeraggio aereo con sede a Dubai, negli Emirati Arabi Uniti, dove l'uomo risiede oggi.

Le missioni da record

Da alcuni anni Harding partecipa attivamente a missioni di esplorazione, suo principale interesse. Nel 2016 si è recato in Antartide con l'astronauta in pensione Buzz Aldrin, che secondo il Washington Post durante quel viaggio è quasi morto per via del "mal di montagna".

Nel 2019 è stato direttore e pilota della missione "One More Orbit", insieme colonnello Terry Virts, che ha stabilito un Guinnes dei Primati (non sarebbe stato l'unico) per la più veloce circumnavigazione della Terra in aereo passando per entrambi i poli geografici. I due hanno viaggiato a bordo di un business jet a lungo raggio Qatar Executive Gulfstream G650ER. La missione, sponsorizzata da Action Aviation, è stata conclusa in 46 ore, 40 minuti e 22 secondi.

Il 5 marzo 2021 Harding si è recato nel punto più profondo della terra, il "Challenger Deep" della Fossa delle Marianne. Lo ha fatto insieme all'esploratore Victor Vescovo a bordo di un sottomarino, stabilendo il record mondiale per la distanza percorsa e il maggior tempo trascorso nella massima profondità dell’oceano: 4 ore e 15 minuti. Scopo della missione - anche questa sponsorizzata da Action Aviation - per documentare tracce di inquinamento nel punto più profondo della Terra.

Lo scorso anno Harding ha viaggiato nello spazio, prendendo parte al quinto volo commerciale di Blue Origin, la società spaziale di Jeff Bezos.

L'ultima avventura

Lo scorso 17 giugno Hamish Harding ha annunciato, tramite i suoi canali social, di essersi unito alla terza missione di "OceanGate Expeditions", dopo quelle concluse nel 2021 e del 2022. Lo scopo è documentare - con fotografie inedite e video in alta definizione - lo stato del relitto dell'RMS Titanic, il famoso transatlantico britannico affondato nel 1912 a seguito di una collisione contro un iceberg al largo della costa di Terranova, in Canada.

Il sottomarino scelto per la missione, il "Titan", ospita anche alcuni turisti, che per salire a bordo hanno acquistato biglietti fino 250.000 dollari. Harding in questa traversata ricopre il ruolo di "mission specialist". Non si sa ancora se ne uscirà vivo, insieme agli altri membri dell'equipaggio: dopo circa un'ora e 45 minuti dalla partenza, il sommergibile è diventato irreperibile. Tutti sono col fiato sospeso.