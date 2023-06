Sottomarino disperso, cosa è successo? I due giorni di ossigeno, la corsa contro il tempo e il recupero (quasi impossibile). Cosa sappiamo

Il sottomarino disperso, il dramma, le ricerche, il tempo (poco) che resta per salvare le persone. I funzionari della Guardia Costiera stimano che, a partire da ieri pomeriggio, il Titan, il sommergibile disperso nell'Oceano, abbia tra le 70 e le 96 ore di ossigeno rimanenti, dando potenzialmente tempo fino a venerdì per trovare la nave e salvare i cinque membri dell'equipaggio a bordo. Lo riporta la Cnn.

Un sommergibile, come il Titan, è un tipo di moto d'acqua, ma presenta alcune differenze fondamentali rispetto al sottomarino più noto. A differenza dei sottomarini, un sommergibile ha bisogno di una nave madre per lanciarlo. La nave di supporto del Titan era la Polar Prince, un'ex nave rompighiaccio della Guardia Costiera canadese, secondo il comproprietario della nave Horizon Maritime. Un sottomarino può rimanere sott'acqua molto più a lungo, mentre i sommergibili hanno molte meno riserve di potenza, secondo OceanGate, la società che gestisce la spedizione Titan. In genere le immersioni del sommergibile fino al relitto del Titanic di solito durano dalle 10 alle 11 ore. Tra l'altro, una volta individuato il sottomarino, risulterebbe comunque «molto difficile» raggiungerlo, spiegano le autorità locali.