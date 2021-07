Gwen Stefani e Blake Shelton sposi: il video della loro storia d'amore

Mercoledì 7 Luglio 2021, 18:47

Gwen Stefani e Blake Shelton si sono sposati e lo hanno fatto con un "sì" super privato. I due cantanti statunitensi hanno scelto una cerimonia intima e con pochissimi invitati per coronare il loro sogno. 3 luglio, questa la loro data. E la location? Il ranch di Shelton a Tishomingo, in Oklahoma.



I dettagli sull'abito di Gwen li scopriamo con alcuni scatti pubblicati su Instagram proprio dalla cantautrice: vestito bianco, scollatura elegante, velo e... stivali da cowboy. Un amore solido che dura da ben 6 anni il loro. Ecco alcuni dettagli della loro storia in questo video.