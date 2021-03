Guenda Goria e la lotta alla malattia: «Per tanti mesi ho sottovalutato i sintomi ma non era stress»

Guenda Goria, protagonista del Grande Fratello Vip attraverso il social confessa che sta combattendo contro una malattia. Guenda Goria infatti soffre di endometriosi: “Per tanti mesi ho sottovalutato i miei sintomi attribuendoli allo stress. Mi raccomando a tutte le donne”.

Antonella Elia a Live non è la D'Urso: «Con la De Grenet? Potrei fare peggio»

APPROFONDIMENTI LIVE NON E' LA D'URSO Antonella Elia a Live non è la D'Urso: «Con la De... ROMA Maria Teresa Ruta e quel commento al Gf Vip sulla Cuccarini: ecco la...

GFVIP, GUENDA GORIA: "SOFFRO DI ENDOMETRIOSI"

Guenda Goria ha approfitto della festa delle donne, l’8 marzo, per confidare il suo stato di salute: “Marzo e’ il mese dedicato ad una malattia con la quale ho scoperto da poco di dover combattere – ha scritto in un post su Instagam - Tengo a condividere con voi questa piccola battaglia personale perché ho scoperto che moltissime donne come me soffrono di Endometriosi. E’ una patologia di cui si parla poco, che spesso si tende a sottovalutare ma che può avere delle conseguenze molto gravi come l’ infertilità o, in rarissimi casi, forme tumorali. Per tanti mesi ho sottovalutato i miei sintomi attribuendoli allo stress. Mi raccomando a tutte le donne: tenetevi sotto controllo e non sottovalutate mai niente! Non vergogniamoci a parlare se qualcosa non va. Un forte abbraccio a tutte voi 🌻 #prevenzione #endometriosis #fertility #love #flowers #sanremo2021 #woman #womanfight @redazioneiene @alfosignorini @grandefratellotv @vanityfairitalia @alessiamarcuzzi #againstcancer #utero #ricerca #endometriosi #fight #🌻”.

Numerosi i commenti da parte dei follower con messaggi di incoraggiamento, anche da parte di ex coinquilini al GFVip di Guenda Goria, come Patrizia De Blanck e Francesca Pepe. Toccante anche l’intervento della mamma Maria Teresa Ruta: “Amore mio dolce e sensibile, fragile e preziosa, unica, un’altra sfida ti aspetta, ma non sei e non sarai mai sola”.

© RIPRODUZIONE RISERVATA