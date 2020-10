Gf Vip, Franceska Pepe lasciata «perché spendeva troppo». La rivelazione di Alfonso Signorini

Nonostante sia uscita dalla casa del Grande Fratello Vip, Franceska Pepe continua a far parlare di sé. «Viveva con gioielli, scarpe e borse costosissime. Non ho mai capito come facesse a condurre una vita così lussuosa. Per questo l'ho lasciata». A sganciare la bomba è Gianluigi Tumoletti, ex findanzato della influencer di Sarzana dal 2013 al 2017. Intervistato da RTL 102.5 nel digital space di Viaradio autostrade per l’Italia condotto da Francesco Fredella, ha svelato il motivo per cui la loro storia d'amore è finita. «Io lavoravo come cameriere e certamente non potevo permettermi regali o altri. Spariva per lunghi periodo. Insomma per lei ho sofferto molto».

Grande Fratello Vip, polemiche per la battuta infelice di Oppini su Franceska Pepe: «Fa sfilate in autostrada»

La notizia era stata anticipata anche da Alfonso Signorini nell'ultima puntata di Casa Chi su Instagram. Il conduttore del Gf Vip ha raccontato che la Pepe è stata fidanzata con un ricco imprenditore americano. Poi si è trasferita a Dubai e «si dava allo shopping selvaggio con la carta di credito del fidanzato». Per questo sarebbe stata "mollata". Signorini ha svelato che sarebbe stata la stessa Franceska a raccontarglielo al momento del provino per entrare nella Casa.

Grande Fratello Vip, Franceska si sfoga dopo l'eliminazione: «Sono libera, non potevo più stare in quella gabbia di pazzi»

© RIPRODUZIONE RISERVATA