Grace Kelly, la nipote Camille Gottlieb e l'incredibile somiglianza: chi è la bellissima figlia di Stéphanie

Il ricordo di Grace Kelly è immortale, nota, ancora oggi, per essere diventata la musa ispiratrice di maestri del cinema come Alfred Hitchcock. La bellezza intramontabile della Principessa Grace - che l'ha resa la Diva di Hollywood degli anni ’50 - è una caratteristica diventata poi di famiglia, ereditata prima dalle sue figlie e ora dalle sue nipoti. Ad attirare l'attenzione per l'incredibile somiglianza con la nonna è Camille Gottlieb. Scopriamo insieme chi è.

Camille Gottlieb, la somiglianza con la nonna

Camille Gottlieb, nipote della principessa Grace di Monaco, è la figlia 24enne nata dalla unione della principessa Stéphanie e dell’ex guardia di palazzo Jean Raymond Gottlieb.

I selfie condivisi sulla piattaforma Instagram non lasciano alcun dubbio: «Camille è la sosia della nonna».

Il dettaglio notato dagli utenti

Le immagini dei primi piani di Grace Kelly e Camille Gottlieb messe a confronto mettono in evidenza l'incredibile somiglianza tra nonna e nipote: a partire dai tratti del viso, per il colore e la forma dei capelli e soprattutto, per il modo di posare.

Il dettaglio più evidente, tuttavia, è la somglianza degli occhi: «Hai lo stesso sguardo della tua nonna, sei bellissima», scrivono gli utenti tra i commenti. Gli scatti sensuali pubblicati sui social dimostrano tutta l'eleganza della 24enne, elegenza che ricorda perfettamente quella della Principessa Grace Kelly.