Giulia De Lellis, la reazione di Andrea Damante al post per la morte del loro cagnolino Tommaso

Lunedì 21 Agosto 2023, 12:00

Anche se la storia d’amore tra Andrea Damante e Giulia De Lellis è ormai terminata da tempo, l’ex tronista di Uomini & Donne è tornato a reagire su un post Instagram dell’influencer a causa di un drammatico evento accaduto in questi giorni. Tommaso, il cagnolino che avevano preso insieme, è venuto a mancare. Per questo motivo, tra le reazioni di tantissimi influencer, personaggi televisivi e altri vip orbitanti intorno a U&D o al mondo del Grande Fratello Vip, Damante ha lasciato un cuoricino sul profilo della sua ex fidanzata. Ma non solo. Qualcuno ha cominciato anche a fare delle supposizioni per via di quello che Andrea ha scritto poi nelle sue Instagram Stories. Photo Credits: Kikapress, Shutterstock, per gentile concessione dell’ufficio stampa Mediaset; music by Korben MKdB

