Giorgia, il look di Sanremo 2024: smoking Dior e micro shorts (come Annalisa nella prima serata)

Giorgia in Dior a Sanremo 2024. Per la sua prima volta come co-conduttrice la cantante si cimenta con E poi, la canzone del suo esordio all'Ariston 30 anni fa, e lo fa con un look sicuramente d'impatto.

Il look firmato e il contrasto con 30 anni fa

Sopra ha giacca da smoking e camicia abbottonatissima da conduttore d'orchestra, sotto microshorts e cuissardes che ricordano da vicino il look di Annalisa della prima serata (ma lei, firmata Dolce&Gabbana, aveva in più il reggicalze).

Un outfit ricercato da vera regina del palco: chi se la ricorda nel 1994, giovanissima, con jeans neri e maglioncino con la zip? Sicuramente Giorgia ha sempre avuto un debole per i look maschili: regina dei blazer e dei completi da uomo. E anche i capelli sono raccolti a simulare un caschetto. Lo stile non è un'opinione.