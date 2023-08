Gèrard Leclerc morto in un incidente aereo: la star della tv francese stava andando al concerto del fratello

Tragedia a Ferragosto in Francia. Il giornalista francese Gèrard Leclerc, star della tv francese, è morto il 15 agosto dopo che il suo piccolo aeroplano è precipitato: l'uomo era alla guida. Era decollato da Vienna alla volta di La Baule (Loire-Atlantique). I resti del velivolo da turismo sono stati rinvenuti nei pressi di Lavau-sur-Loire.

Cosa è successo

I soccorsi sono stati particolarmente difficili, ha spiegato la procura locale, per il fatto che l'aereo era finito in un'area paludosa dell'estuario della Loira.

L'aeroplano era sommerso da diversi metri d'acqua. «Si tratta di una zona soggetta a correnti molto forti e in cui la visibilità è quasi nulla», hanno spiegato i soccorritori. Stando alle prime indagini, alla guida del velivolo c'era proprio il giornalista. Con lui viaggiavano altre due persone: Le autorità sul punto non hanno dato ancora informazioni ufficiali ma, secondo l'Afp, i due passeggeri sarebbero la figlia dell'ex ministro e presidente del Senato Reneè Monory e un suo amico.

L'aereo pilotato dal giornalista Gèrard Leclerc era scomparso dai radar il giorno prima alle 11.42. Le ipotesi si indirizzano verso l'errore umano o il problema meccanico. Il giornalista era membro dell'aeroclub da oltre 15 anni e volava regolarmente. Le ricerche sul luogo dell'incidente sono state lungh e e difficoltose. A venire in aiuto degli inquirenti, due cacciatori di paludi, che hanno avvisato il relitto.

I colleghi giornalisti e del mondo della politica non hanno fatto mancare la loro vicinanza. Ma anche il mondo della musica si è stretto attorno ai familiari del giornalista francese: Gèrard Leclerc era anche il fratellastro del cantante Julien Clerc ed è per questo che si stava recando a La Baule, dove il musicista era atteso per un concerto giovedì 17 agosto. Lo hanno riferito colleghi e amici proprio al canale CNews. Il giornalista era sposato con Julie Leclerc (alias Chantal Séloron), voce storica di Europe 1 per quasi 50 anni, con la quale ha avuto tre figli.