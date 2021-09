Giovedì 23 Settembre 2021, 14:17 - Ultimo aggiornamento: 14:21

È ancora gravissimo il bimbo di Marika Galizia, la donna di 27 anni morta di parto la notte tra martedì e mercoledì nel reparto di rianimazione dell'ospedale San Paolo di Savona e ricoverato all'ospedale Gaslini in condizioni critiche «è sempre in prognosi riservata, è stabile nella sua gravità, in totale dipendenza da supporti per mantenere le sue attività vitali». Lo si legge nel bollettino medico emesso dalla direzione dell'ospedale pediatrico Gaslini.