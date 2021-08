Muore di Covid a 32 anni, aveva appena partorito. L'ultimo messaggio: «Vorrei essermi vaccinata»

Giovedì 26 Agosto 2021, 14:25 - Ultimo aggiornamento: 14:58

«Mamma, vorrei aver fatto il vaccino». È questo l'ultimo messaggio che Paige Ruiz, 32 anni, ha inviato alla madre prima di morire a causa del Covid lo scorso 15 agosto. Insegnante in una scuola in Texas (Stati Uniti), la donna aveva partorito solo due giorni prima del decesso. A raccontare la sua storia è la madre, Robin Zinsou, che ai microfoni del Cnn ha dichiarato: «Non si è vaccinata perché aveva paura che avrebbe fatto male al bambino che portava in grembo, pensava che non ci fossero abbastanza dati certi».

APPROFONDIMENTI SICILIA Ragusa, infermiera 50enne in rianimazione per il Covid: non... ROVIGO Vigili del fuoco, il capo reparto Paolo Franzoso muore di Covid... SALUTE Covid, Zaia: «Un morto e tre in terapia intensiva a...

Ragusa, infermiera 50enne in rianimazione per il Covid: non è vaccinata e lo aveva tenuto nascosto

Mamma muore di Covid dopo il parto: cosa è successo

La donna ha raccontato di aver provato in ogni modo a convincere Paige a vaccinarsi, ma la 32enne è stata irremovibile: «Diceva che si sarebbe vaccinata dopo il parto». Paige Ruiz è risultata positiva al Covid durante il nono mese di gravidanza e i medici, dopo il ricovero, hanno immediatamente effettuato un taglio cesareo di emergenza. La neonata, di nome Celeste, è stata separata dalla madre come da protocollo anti-contagio.

Vigili del fuoco, il capo reparto Paolo Franzoso muore di Covid a 53 anni: non era vaccinato

«Stavamo già pianificando di farle vedere la bambina in videochiamata - ha raccontato Robin Zinsou - ma subito dopo il parto è peggiorata». Le condizioni di salute di Paige, che aveva già un bambino, si sono aggravate e nel giro di due giorni è morta senza poter abbracciare Celeste. «Avrebbe voluto vaccinarsi, me l'ha scritto - ricorda la madre - Ho scoperto solo dopo che è morta che ha mandato lo stesso messaggio a sua sorella e alle sue amiche. E voleva che le persone si vaccinassero».