Giovedì 28 Marzo 2024, 07:07

Un altro piccolo, grande pezzo della storia di Vasco Rossi se ne va. È morta ieri a soli 57 anni Gabriella Sturani, ex fidanzata del rocker di Zocca nei primi Anni 80, che ispirò la celebre Gabri: dalla loro unione era nato Lorenzo, secondogenito del cantautore, che però Rossi avrebbe riconosciuto come figlio solo nel 2003. Vasco e Gabriella si erano conosciuti nel 1983, l'anno del grande successo al Festival di Sanremo con Vita spericolata. Lui all'epoca aveva 31 anni, lei appena 16. Nel brano a lei dedicato, che Vasco avrebbe inciso nel 1993 per l'album Gli spari sopra e che diventò subito uno dei più amati dai fan, il rocker infatti cantava: «Adesso ascoltami, non voglio perderti / però non voglio neanche illuderti / quest'avventura è stata una follia / è stata colpa mia / tu hai sedici anni ed io».

Vasco Rossi, morta l'ex Gabriella Sturani (madre di suo figlio Lorenzo): rimase incinta a 16 anni, lui le dedicò "Gabri"

IL MESSAGGIO

© RIPRODUZIONE RISERVATA

La relazione durò solo due anni: i due si separarono nel 1985. Gabriella scoprì però di aspettare un figlio da Vasco, nel frattempo diventato un'icona: dopo Vita spericolata tutti - e tutte - volevano un pezzo della star. Decise comunque di tenere il bambino: Lorenzo, oggi speaker radiofonico, sarebbe nato nel 1986 e venne riconosciuto quando aveva 15 anni. «Non avrei mai pensato che la Gabriella se ne sarebbe andata prima di me. Caro Lorenzo tua mamma sarà sempre viva nei nostri ricordi più belli. Ti abbraccio forte. Ti sono vicino. E ti voglio bene», ha scritto ieri Vasco su Instagram, condividendo una vecchia foto dell'epoca insieme a Gabri e una più recente insieme a Lorenzo. In un'intervista a Vanity Fair, nel 2013, la donna aveva raccontato: «Avevo 13 anni ed ero con mia cugina in un locale di Rimini, il Quinta dimensione, con un gruppo di amici: uno di loro conosceva Rossi. Ma era l'estate del 1980, e io figurati se sapevo chi era quello lì. Un giorno mi passa sotto le mani un album con la faccia di questo qui e io dico: ma io lui lo conosco.Così scopro che quel tipo incontrato anni prima si chiamava Vasco Rossi, che faceva il cantante e che era abbastanza famoso. Così arriviamo all'11 luglio 1983, concerto al Baccara di Lugo. Incontro uno che lavora nel suo staff, Guido Elmi, amico di mio fratello. Gli dico di portarmi da Rossi. Lui conosce i miei, prova a farmi cambiare idea, poi si arrende e mi indica la stanza di Rossi. Io entro, chiudo la porta e gli dico: "Adesso non mi scappi"».