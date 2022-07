Gabriele Bianchi, cameriere-influencer omonimo dell'assassino di Willy: «Per il mio nome Instagram mi ha negato la spunta blu»

«Per il mio nome Instagram mi ha negato la "spunta blu"». Una omonimia che sta creando diversi problemi d'immagine: nel giorno della condanna di Gabriele Bianchi nel processo per l'omicidio di Willy Monteiro a Colleferro, a sollevare una singolare questione è un altro Gabriele Bianchi con un profilo pubblico, ossia il cameriere-influencer toscano recentemente consacrato da 'Forbes' tra i 5 nomi più influenti del food italiano. Stesso nome e cognome, ma ovviamente nessun legame tra i due. Eppure le conseguenze sul piano dell'immagine sui social non sono affatto marginali, per il 26enne originario di Cecina (Livorno).

APPROFONDIMENTI PERSONE Foto IL PROCESSO La sentenza IL CASO Willy Monteiro, l'amico che l'ha visto morire:...

Gabriele Bianchi, il problema dell'omonimia

«Per colpa di questa omonimia - spiega il toscano Gabriele Bianchi - sto subendo un danno d'immagine, per il quale non posso ovviamente nemmeno chiedere un risarcimento. Passino pure i messaggi di odio che mi sono arrivati negli ultimi mesi sui canali social, ma anche alcune occasioni lavorative sono state messe in discussione proprio a causa del mio nome. Basti pensare che mi sono visto negare la 'spunta blu' da Instagram proprio per il possibile rischio di confusione tra me e la persona imputata per l'omicidio del povero Willy Monteiro Duarte».

«Opportunità di lavoro sfumate»

«Da quando è accaduto quel terribile fatto - dichiara all'Adnkronos il cameriere-influencer toscano Gabriele Bianxhi - ho ritrovato il mio nome accostato a quello di una persona che si è macchiata di un crimine atroce. Naturalmente ci vuol poco a capire che tra noi non c'è alcun legame, ma nel campo dei social anche una semplice omonimia può avere effetti deleteri sull'immagine di un personaggio pubblico. Ed è proprio ciò con cui sto lottando da mesi: messaggi con offese, potenziali opportunità di lavoro sfumate per il rischio di legarsi a questo nome, e via così. Il danno non è quantificabile tanto in termini economici, quanto piuttosto sul versante degli haters».